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Галичанка одержала первую победу в плей-офф Кубка вызова

Львовская команда разгромила соперниц с Фарер.
Сегодня, 19:40       Автор: Андрей Безуглый
/ Galychanka
/ Galychanka

В субботу, 14 ноября, Галичанка встречалась с фарерской Х71 в 1/16 финала Кубка вызова.

Львовская команда со старта сделала отличный рывок, доведя счет до 11:6.

А далее Галичанка только увеличила разрыв, завершив первый тайм уже со счетом 19:11.

Во втором тайме украинская команда доводила преимущество до 11 очков, и в итоге поединок завершился победой львовянок со счетом 22:37.

Напомним, что Галичанка в первый раз за последние два года сумела пробиться в плей-офф Кубка вызова. Ответный матч против Х71 состоится уже завтра, в 15:00 по киевскому времени.

Гандбол. Кубок ЕГФ. Женщины. 1/16 финала

Х71 (Фарерские острова) – Галичанка (Украина) 22:37 (11:19)

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