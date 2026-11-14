Городная стала лучшей среди украинок в контрольном спринте

Елена Городная показала седьмой результат в первой контрольной гонке украинских биатлонисток в финском Вуокатти.

В пятницу, 14 ноября, в финском Вуокатти состоялась первая из двух контрольных гонок, по итогам которых будет определен состав женской сборной Украины на стартовые этапы Кубка мира по биатлону.

Лучший результат среди украинок показала Елена Городная. Она финишировала седьмой в спринтерской гонке, допустив одну ошибку на огневых рубежах. Отставание украинской биатлонистки от победительницы Маркеты Давидовой составило 1 минуту 50 секунд.

В первую десятку также попала Анастасия Меркушина, допустившая два промаха.

Кристина Дмитренко могла показать лучший результат среди украинок, однако получила три минуты штрафа из-за нарушения правил. В итоге она заняла 22-е место.

Вторая контрольная гонка в Вуокатти состоится в воскресенье, 15 ноября. По ее итогам тренерский штаб определит состав женской сборной Украины на первые этапы Кубка мира.

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