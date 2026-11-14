Мальдера оставил трех игроков вне заявки Украины
Украинская ассоциация футбола обнародовала окончательную заявку команды на поединок пятого тура турнира. В список вошли 23 игрока.
За пределами заявки оказались три футболиста, которые находились в расположении национальной команды: защитник Валерий Бондарь, а также полузащитники Александр Назаренко и Николай Шапаренко.
Заявка сборной Украины на матч с Северной Ирландией:
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Вратари: Георгий Ермаков, Анатолий Трубин, Дмитрий Ризнык.
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Защитники: Борис Крушинский, Эдуард Сарапий, Тарас Михавко, Илья Крупский, Илья Забарный, Иван Варфоломеев, Виталий Миколенко, Николай Матвиенко.
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Полузащитники: Егор Ярмолюк, Алексей Кащук, Георгий Судаков, Александр Андриевский, Олег Очеретько, Егор Назарина.
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Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик, Даниил Сикан, Владислав Ванат, Геннадий Синчук, Игорь Краснопир.
Матч состоится сегодня, 14 ноября, на стадионе Виндзор Парк в Белфасте. Начало встречи — в 21:45 по киевскому времени.
Следующим соперником украинцев станет сборная Грузии. Эта игра запланирована на 17 ноября.
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