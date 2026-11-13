Нидерланды разгромили Грецию со счетом 7:0, Германия обыграла Сербию

В четверг, 13 ноября, состоялись очередные матчи пятого тура Лиги наций в дивизионах А и В.

Центральным событием игрового дня стало противостояние Нидерландов и Греции, в котором хозяева устроили сопернику настоящий разгром. Тем временем сборная Германии уверенно справилась с Сербией, а Шотландия одержала победу над Северной Македонией.

Лига наций. 5-й тур

Дивизион А. Группа 2

Нидерланды – Греция – 7:0.

Голы: Саммервилл, 6, Рейндерс, 12, 18, 33, Тимбер, 40, 59, Мален, 61.

Сербия – Германия – 1:3.

Голы: Бабич, 56 – Бабич, 3 (автогол), Вирц, 14, Груда, 50.

Удаления: Драгоевич, 76, Живкович, 89 (оба – Сербия).

Дивизион В

Словения – Швейцария – 0:0.

Шотландия – Северная Македония – 2:1.

Голы: Макгинн, 54, 74 (пенальти) – Растодер, 57.

Нидерланды устроили Греции исторический разгром

Сборная Нидерландов воспользовалась преимуществом домашнего поля по максимуму, не оставив Греции практически никаких шансов. Уже на шестой минуте хозяева вышли вперед: Джексон Саммервилл воспользовался ошибкой Мавропаноса, завладел мячом и отправил его в ворота соперника.

Вскоре Тейани Рейндерс увеличил преимущество нидерландцев. На этом полузащитник не остановился: после передачи Малена он вновь оказался в нужном месте и довел счет до разгромного. Еще до перерыва Юрриен Тимбер записал на свой счет четвертый и пятый голы хозяев.

Греки попытались сократить отставание, однако мяч после удара Йоргоса Иоаннидиса не был засчитан. Арбитры отменили взятие ворот после просмотра VAR, зафиксировав игру рукой.

Во втором тайме голевая феерия Нидерландов продолжилась. Тимбер оформил дубль, а спустя всего две минуты Донниэлл Мален довел счет до 7:0.

Именно с таким результатом завершился матч, ставший самым крупным поражением сборной Греции в новейшей истории.

Германия уверенно разобралась с Сербией

В другом матче группы сборная Германии добилась убедительной победы на выезде. Более того, сербы сами помогли сопернику открыть счет: уже на третьей минуте Милош Бабич отправил мяч в собственные ворота.

На 14-й минуте преимущество гостей стало еще весомее. Кай Хаверц нанес удар по воротам, голкипер Сербии справился с первой попыткой, однако Флориан Вирц оказался первым на добивании и сделал счет 2:0.

После перерыва Брайан Груда забил третий мяч Германии. Сербам удалось ответить лишь однажды: Бабич реабилитировался за ошибку в начале встречи, поразив уже чужие ворота.

Тем не менее изменить ход игры хозяева не смогли. Более того, концовку встречи Сербия провела вдевятером. На 76-й минуте прямую красную карточку получил Драгоевич, а на 89-й минуте к нему присоединился Живкович.

Германия спокойно довела матч до победы со счетом 3:1.

После пяти туров Нидерланды возглавляют группу с 11 очками. У Греции и Германии по восемь баллов, тогда как Сербия пока не набрала ни одного очка и занимает последнее место.

Шотландия победила Северную Македонию, Словения и Швейцария не забили

В дивизионе В сборные Словении и Швейцарии не смогли порадовать болельщиков забитыми мячами. Их встреча завершилась безголевой ничьей.

Шотландия, в свою очередь, добилась домашней победы над Северной Македонией. Джон Макгинн открыл счет на 54-й минуте, но гости быстро восстановили равновесие благодаря голу Растодера.

Развязка наступила на 74-й минуте. Макгинн реализовал пенальти, оформил дубль и принес своей команде победу со счетом 2:1.

В группе 1 дивизиона В первое место удерживает Швейцария, набравшая 13 очков. Словения идет второй с восемью баллами, Шотландия располагается на третьей строчке с семью очками, а Северная Македония замыкает квартет, не имея в активе ни одного балла.

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