Усик дал Джошуа совет перед боем с Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа рассказал, какой совет получил от Александра Усика перед поединком с Тайсоном Фьюри.

Бой между британскими боксерами запланирован на 11 декабря в Кардиффе.

Некоторое время Джошуа тренировался вместе с Усиком. Украинец поделился с британцем своим опытом противостояния с Цыганским королем.

В частности, Усик посоветовал Джошуа сохранять хладнокровие.

"Усик сказал мне: "Сохраняй спокойствие, не теряй себя в этих словесных перепалках". И это справедливый совет", – рассказал Джошуа в интервью The Ring.

При этом британец подчеркнул, что в конечном итоге результат будет зависеть от него самого, а не от чужих рекомендаций. Джошуа готов использовать любые средства, чтобы добиться победы.

"Я могу пересматривать видео и миллион раз замечать то, чем можно воспользоваться. Но когда ты оказываешься в разгаре боя, все решает то, что у тебя внутри. Я очень хочу победить, поэтому мне все равно, придется ли бить левой, правой или даже перейти в левостороннюю стойку. Я просто сделаю все необходимое для победы", – заявил боксер.

Во время первой пресс-конференции Джошуа и Фьюри сохраняли относительно спокойный тон, хотя британец неоднократно пытался задеть соперника словесными выпадами.

Напомним, Усик дважды победил Фьюри в 2024 году.

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