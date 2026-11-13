iSport.ua
Русский Українська

Усик дал Джошуа совет перед боем с Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа рассказал, какой совет получил от Александра Усика перед поединком с Тайсоном Фьюри.
Сегодня, 17:58       Автор: Сергей Носенко
Джошуа и Усик / Getty Images
Джошуа и Усик / Getty Images

Бой между британскими боксерами запланирован на 11 декабря в Кардиффе.

Некоторое время Джошуа тренировался вместе с Усиком. Украинец поделился с британцем своим опытом противостояния с Цыганским королем.

В частности, Усик посоветовал Джошуа сохранять хладнокровие.

"Усик сказал мне: "Сохраняй спокойствие, не теряй себя в этих словесных перепалках". И это справедливый совет", – рассказал Джошуа в интервью The Ring.

При этом британец подчеркнул, что в конечном итоге результат будет зависеть от него самого, а не от чужих рекомендаций. Джошуа готов использовать любые средства, чтобы добиться победы.

"Я могу пересматривать видео и миллион раз замечать то, чем можно воспользоваться. Но когда ты оказываешься в разгаре боя, все решает то, что у тебя внутри. Я очень хочу победить, поэтому мне все равно, придется ли бить левой, правой или даже перейти в левостороннюю стойку. Я просто сделаю все необходимое для победы", – заявил боксер.

Во время первой пресс-конференции Джошуа и Фьюри сохраняли относительно спокойный тон, хотя британец неоднократно пытался задеть соперника словесными выпадами.

Напомним, Усик дважды победил Фьюри в 2024 году.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: усик Джошуа - Фьюри

Статьи по теме

Белью объяснил, почему завершил карьеру после боя с Усиком Белью объяснил, почему завершил карьеру после боя с Усиком
Уайлдер объяснил, почему сорвался бой с Усиком Уайлдер объяснил, почему сорвался бой с Усиком
Усик появился рядом с Канело перед боем Усик появился рядом с Канело перед боем
Усик и Канело могут получить доступ к бункерам Усик и Канело могут получить доступ к бункерам

Видео

НХЛ: Виннипег закинул восемь шайб Далласу, Сент-Луис и Юта разошлись без голов
НХЛ: Виннипег закинул восемь шайб Далласу, Сент-Луис и Юта разошлись без голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи Германии и Нидерландов в Лиге наций
просмотров
УПЛ: Шахтер встретится с Динамо, ЛНЗ обыграл Зарю, ничья Буковины и Колоса
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся с Шахтером в Классическом в рамках УПЛ
просмотров
Календарь Шахтера: "горняки" сыграют с Динамо в матче УПЛ
просмотров

Последние новости

Бокс17:58
Усик дал Джошуа совет перед боем с Фьюри
Украина17:20
Бывший директор департамента Шахтера официально присоединился к Динамо
Олимпийские виды16:37
Украина завершила юношескую Олимпиаду-2026 на 11-м месте: сколько медалей завоевала сборная
Другое15:06
Василий Костюк инвестирует в будущее украинского карате: чемпионат во Львове собрал более 600 спортсменов
Европа14:35
Почеттино - новый главный тренер Манчестер Юнайтед
Европа13:25
Лидер Ливерпуля может продолжить карьеру в Италии
Лига наций12:32
Матч Украины в Лиге наций обслужит французская бригада арбитров
Европа11:30
Капитан Манчестер Юнайтед может покинуть команду
Лига наций10:31
Испания получит серьезное усиление на матч с Англией
НХЛ09:45
НХЛ: Виннипег закинул восемь шайб Далласу, Сент-Луис и Юта разошлись без голов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK