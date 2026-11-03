Уайлдер объяснил, почему сорвался бой с Усиком

По словам бывшего чемпиона мира, его потенциальный соперник запросил слишком большой гонорар.

Американский боксер Деонтей Уайлдер заявил, что причиной срыва переговоров о поединке с Александром Усиком стали финансовые требования украинца.

"Он хочет слишком много денег. По крайней мере, мне так говорят. Если это действительно так, каждый должен получать столько, сколько считает себя достойным", — приводит слова Уайлдера IBA.

При этом американец подчеркнул, что для него в боксе важнее спортивное наследие, чем заработанные деньги или чемпионские пояса.

"Я потерял много денег и заработал много денег, но когда речь идет об организации боев, мне просто хочется увидеть, кто лучший. Я хочу драться с теми, кого считают сильнейшими. Когда все закончится, деньги не отправятся с тобой на тот свет. Пояса тоже. Но твое наследие останется навсегда", — заявил боксер.

Переговоры об организации боя Усик — Уайлдер возобновились после того, как украинец освободил свои чемпионские титулы в супертяжелом весе. Стороны рассматривали возможность провести поединок в начале 2027 года.

Однако договориться не удалось. Уайлдер теперь готовится к встрече с чемпионом мира по версии IBF в первом тяжелом весе Джаем Опетайей в декабре. Поединок планируют включить в андеркард вечера бокса с участием Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

Усик, в свою очередь, рассматривает возвращение в первый тяжелый вес и возможность встречи с Дэвидом Бенавидесом.

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