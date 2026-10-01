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Усик поздравил защитников и защитниц Украины

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик обратился к украинским военнослужащим по случаю Дня защитников и защитниц Украины.
Вчера, 22:39       Автор: Сергей Носенко
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Боксер поблагодарил военных за их службу и пожелал им поддержки близких и скорейшего возвращения домой.

"Спасибо за силу, смелость и ежедневную защиту нашего государства. Поздравляем всех защитников и защитниц Украины с вашим профессиональным праздником! Пусть рядом всегда будут те, кто поддерживает, а каждый день приближает к миру и встрече с родными", – написал Усик.

Также спортсмен почтил память украинцев, погибших во время защиты страны.

"Светлая память тем, кто отдал свою жизнь за Украину. Сражаемся на Светлой Стороне", – добавил Усик.

Напомним, Кабайел проведет первую защиту титула WBC: уже известны соперник и дата боя.

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