Усик поздравил защитников и защитниц Украины

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик обратился к украинским военнослужащим по случаю Дня защитников и защитниц Украины.

Боксер поблагодарил военных за их службу и пожелал им поддержки близких и скорейшего возвращения домой.

"Спасибо за силу, смелость и ежедневную защиту нашего государства. Поздравляем всех защитников и защитниц Украины с вашим профессиональным праздником! Пусть рядом всегда будут те, кто поддерживает, а каждый день приближает к миру и встрече с родными", – написал Усик.

Также спортсмен почтил память украинцев, погибших во время защиты страны.

"Светлая память тем, кто отдал свою жизнь за Украину. Сражаемся на Светлой Стороне", – добавил Усик.

Напомним, Кабайел проведет первую защиту титула WBC: уже известны соперник и дата боя.

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