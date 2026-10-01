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Футболиста Полесья поздравили в расположении сборной Украины

Вингер житомирского Полесья Владислав Велетень отметил 24-летие в расположении национальной команды.
Вчера, 23:05       Автор: Сергей Носенко
Владислав Велетень против Джулиано Симеоне / Getty Images
Владислав Велетень против Джулиано Симеоне / Getty Images

1 октября футболисту исполнилось 24 года, и накануне матча Лиги наций с Северной Ирландией партнеры устроили ему праздник.

Видео с торжества опубликовала УАФ. На нем Велетень задувает свечи на большом торте, а затем ему вручают именную футболку с фамилией и номером 24 — по числу прожитых лет. Поздравить именинника собралась вся сборная.

Велетень присоединился к сборной в сентябре. Главный тренер Андреа Мальдера вызвал игрока из резервного списка вместо травмированного форварда Утрехта Артема Степанова. Для воспитанника киевского Динамо это второй вызов в национальную команду: дебютировал он в октябре 2025 года в матче отбора ЧМ-2026 против Исландии (5:3).

В нынешнем сезоне Велетень входит в число самых результативных игроков Полесья. За девять матчей он оформил два гола и три голевые передачи.

Напомним, защитник Эвертона Виталий Миколенко не будет играть за сборную Украины.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Владислав Велетень

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