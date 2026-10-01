Кабайел проведет первую защиту титула WBC: известен соперник и дата боя

Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Агит Кабайел проведет первую защиту своего титула против непобежденного албанца Нельсона Хисы.

Поединок состоится 28 ноября в Дюссельдорфе на MERKUR SPIEL-ARENA. Об этом объявили промоутерская компания Queensberry Promotions и DAZN. Арена способна вместить более 50 тысяч зрителей.

Для Кабайела это будет первый бой после получения статуса полноценного чемпиона WBC. Немец стал обладателем пояса в июне после того, как Александр Усик освободил титул. Ранее Кабайел владел временным чемпионским поясом.

34-летний Кабайел остается непобежденным — 27 побед в 27 боях, 19 из них нокаутом. В последний раз немец выходил в ринг в январе, когда досрочно победил поляка Дамиана Кныбу в третьем раунде. Тот поединок проходил на Rudolf Weber-Arena в Оберхаузене.

Его соперник также не знает поражений. 42-летний Нельсон Хиса имеет 25 побед в 25 профессиональных боях, причем 23 завершил нокаутом. В августе албанец остановил норвежца Томаса Нармо во втором раунде, после чего прямо у ринга вступил в словесную перепалку с Кабайелом и потребовал чемпионский поединок.

При этом Хиса в рейтинге WBA занимает пятую позицию.

Интересно, что бой с Хисой едва не сорвался: ранее промоутер Фрэнк Уоррен заявлял, что стороны договорились об условиях, но албанец отказался от поединка. Впоследствии переговоры возобновились, и теперь встреча официально утверждена.

Напомним, стало известно, что Ломаченко нацелился на возвращение ради титула.

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