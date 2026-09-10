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Кабайел готовится к дебютной защите титула и запланировал унификацию

Менеджер чемпиона WBC рассказал о его ближайших планах.
Сегодня, 11:29       Автор: Игорь Мищук
Агит Кабайел / Getty Images
Агит Кабайел / Getty Images

Чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Агит Кабайел до конца этой недели окончательно согласует свою дебютную защиту титула.

Об этом сообщает журналист Майк Коппинджер со ссылкой на слова менеджера немецкого боксера Спенсера Брауна.

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Бой должен состояться в ноябре в Германии, а соперник чемпиона WBC для защиты пояса будет назван позже.

После этого в 2027 году команда Кабайела планирует организовать объединительный поединок против обладателя титула IBF Филипа Хрговича.

Ранее промоутер Хрговича назвал его потенциальных соперников после победы над Мозесом Итаумой.

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