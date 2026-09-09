Лига чемпионов, анонс 3-го игрового дня: матчи Шахтера, Баварии и Манчестер Юнайтед

Третий игровой день первого тура Лиги чемпионов обещает также быть интересным, особенно для украинских болельщиков.

Несмотря на матч Баварии против любящего удивлять Буде/Глимта и возвращения Манчестер Юнайтед, все внимание будет приковано к донецкому Шахтеру.

ПСВ - Шахтер

9 сентября | 19:45 | Стадион Филипс, Эйндховен

Главным матчем для украинских болельщиков безусловно станет поединок между ПСВ и Шахтером.

"Горнякам" выпал непростой соперник в первом туре. ПСВ оступился в чемпионате лишь раз, а в последнем матче уверенно разбил Аякс.

У Питера Боша очень крепкая команда, почти идеальный сплав из опытных ветеранов и талантливой молодежи. Шахтер ждет очень непростой выездной матч.

К тому же "горняки" словно еще не полностью вошли в новый сезон. После отличного старта команда Турана немного застопорилась. Тяжелые матчи против Харькова и Карпат, а также поражение от Полесья сказались на психологическом состоянии игроков.

Эксперты BETKING слабо верят в шансы украинского клуба, давая коэффицент на его победу 6.50. Победа ПСВ оценивается в 1.42, а ничья - 5.33.

Фенербахче - Рома

9 сентября | 19:45 | Шюкрю Сараджоглу, Стамбул

В Стамбуле Фенербахче примет бывший клуб Артема Довбика Рому.

Турецкий гранд серьезно усилил атакующий потенциал летом, подписав Гринвуда и Лукаку, что позволило пробиться в Лигу чемпионов, но в чемпионате все равно уступили Бешикташу.

Рома же под руководством Гасперини ворвалась в новый сезон с очевидными чемпионскими амбициями. Однако вряд ли клуб пожертвует главным еврокубком ради успеха на домашней арене.

Обе команды постараются добыть три очка, которые могут сыграть решающую роль при выходе в плей-офф.

Эксперты BETKING довольно равно оценивают обе команды, хотя преимущество отдают римлянам. Коэффициент на победу хозяев составляет 3.25, а успех Ромы оценивается в 2.05. Ничья же имеет коэффициент 3.66.

Бавария - Буде/Глимт

9 сентября | 22:00 | Альянц Арена, Мюнхен

Откроет прайм-тайм матч максимально разных команд. Бавария сейчас - один из европейских гегемонов, Буде/Глимт остается интригующим новичком международной арены.

Бавария только начала сезон, хоят и сенсационно потеряла очки с Шальке, а норвежцы уже прошли половину дистанции и уверенно идут к чемпионскому титулу.

Несмотря на то, что победа Баварии практически не вызывает сомнений, норвежцы зарекомендовали себя командой, которая умеет давать бой в неравных условиях.

В линии BETKING ожидают немало количества голов в этом матче. Коэффициент на тотал меньше 4.5 составляет 1.96, а на больше 4.5 - 1.84.

Манчестер Юнайтед - Сабах

9 сентября | 22:00 | Олд Траффорд, Манчестер

Манчестер Юнайтед в очередной раз вернулся в Лигу чемпионов после паузы и сразу же сыграет против новичка еврокубка.

Сабах впервые в истории сенсационно вышел в общий этап Лиги чемпионов. Теперь казахскому клубу нужно доказать, что это была не случайность.

Тем не менее манкунианцы при Каррике показывают неплохой футбол, хотя они все еще испытывают проблемы против команд, которые отдают мяч. После матча с Эвертоном МЮ нужна победа, чтобы вернуть расположение фанатов.

По прогнозам BETKING Манчестер Юнайтет - абсолютный фаворит втречи, коэффициент на их победу - 1.12, а вот шансы Сабаха оцениваются в 20.00. Зато ничья почти в два раза вероятней - 9.50.

Славия - Ланс

9 сентября | 22:00 | Фортуна Арена, Прага

Сенсационный Ланс встретится с чемпионом Чехии Славией в заключительном матче тура.

Французский клуб выиграл Суперкубок Франции, обыгрыв ПСЖ, но старт сезона в остальном сложно назвать удачным. В последнем матче Ланс и вовсе уступил Лорьяну.

Славия же пока удерживает первую строчку в чемпионате, наконец прервав свою неуверенную серию двумя разгромами подряд.

Эксперты BETKING считают предстоящий поединок наиболее интригующим в этот игровой день. Шансы команд оцениваются примерно равными коэффициентами: 2.57 - на хозяев, и 2.71 - на гостей. Ничья же имеет коэффициент 3.50.

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