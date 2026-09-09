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Футбол

Сборная Аргентины получила нового капитана

Кристиан Ромеро заменит Лионеля Месси.
Сегодня, 19:25       Автор: Андрей Безуглый
Кристиан Ромеро / Getty Images
Кристиан Ромеро / Getty Images

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони определился с новым капитаном, пишет TyC Sports.

Напомним, что национальную команду покинули Лионель Месси и Николас Отаменди. А потому пришлось выбирать нового лидера.

Им стал защитник Атлетико Кристиан Ромеро. Издание отмечает, что решение не было спонтанным, ведь еще до старта ЧМ-2026, Ромеро был третьим капитаном.

Сообщается, что Скалони выбирал между защитником Атлетико, Эми Мартинесом и Николасом Тальяфико.

Кристиан Ромеро провел за сборную Аргентины 58 матчей, отличившись четырьмя голами.

Ранее также сообщалось, что Лионель Месси хочет купить испанский клуб.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кристиан Ромеро

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