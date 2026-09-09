Капитан сборной Украины по волейболу заговорил об уходе из национальной команды

Юрий Семенюк признался, что в случае неудачи он готов завершить международную карьеру.

Лидер и капитан мужской сборной Украины по волейболу Юрий Семенюк откровенно рассказал о своем будущем в рядах национальной команды. По словам спортсмена, его ключевой и едва ли не единственной мотивацией продолжать тяжелые выступления на международном уровне является заветная мечта пробиться на Олимпиаду в Лос-Анджелесе.

Семенюк подчеркнул, что результаты ближайших крупных турниров, в частности чемпионата Европы и следующего розыгрыша Лиги наций, станут определяющими не только для него, но и для других опытных игроков текущего состава сине-желтых.

“Эта возможность выступить на Играх-2028 в Лос-Анджелесе меня, по большому счету, в волейболе и держит”, — откровенно признался волейболист в интервью Sport.ua.

Центральный блокирующий также добавил, что в случае провала квалификационного цикла команда может лишиться ряда ведущих исполнителей:

“В следующем году еще будет Лига наций, после которой все определится окончательно. Попадаем в Лос-Анджелес — еще поборемся. Нет — я и, думаю, многие другие волейболисты потеряют мотивацию к дальнейшим выступлениям. Как минимум в сборной”, — резюмировал Семенюк.

Напомним, сборная Украины по волейболу обошла соперника перед Евро-2026

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