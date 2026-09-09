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Нигерийский тяжеловес Аджагба уверен в исходе боя Усика с Уайлдером

Претендент из топ-10 рейтинга не видит смысла даже обсуждать, кто окажется сильнее в предстоящем противостоянии двух легенд.
Сегодня, 11:25       Автор: Сергей Носенко
Эфе Аджагба / Getty Images
Эфе Аджагба / Getty Images

Нигерийский боксер Эфе Аджагба, чемпион Африканских игр 2015 года, признался, что не видит проблем с определением сильнейшего в будущем поединке украинца Александра Усика против американца Деонтея Уайлдера.

“Ты же знаешь, что Усик победит. Ты знаешь — так что не нужно спрашивать” — рассказал Аджагба в комментарии FightHype.

31-летний нигериец ранее уже неоднократно называл имена Усика, Тайсона Фьюри и Уайлдера среди желаемых соперников, заявляя о готовности драться с любым представителем топ-10 рейтинга тяжеловесов.

Напомним, Усик отреагировал на призывы Фьюри устроить третий бой.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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