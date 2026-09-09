“Все равно верила, что буду первой”: Таисия Онофрийчук подвела итоги ЧМ

Украинская гимнастка завоевала золото с обручем и серебро с булавами, а также заняла четвертое место в индивидуальном многоборье.

Начало чемпионата для Онофрийчук сложилось непросто. В квалификации она набрала 83,150 балла и заняла 12-е место. Из-за ошибок украинка не смогла пробиться в финалы упражнений с мячом и лентой.

Победа с обручем стала исторической для Украины. Онофрийчук завоевала первое индивидуальное золото страны на чемпионате мира по художественной гимнастике за 13 лет.

После победного выступления Онофрийчук призналась, что верила в первое место, однако итоговый результат стал для нее неожиданностью.

“Была вера, что могу стать первой с обручем. Иногда, когда заканчиваю упражнение, я чувствую внутри, что будет дальше. Я ожидала первое место, но это был одновременно и шок. Много работала перед выходом, хотя в конце и была помарка. Все равно верила, что буду первой», — поделилась Таисия с журналистами Суспильне Спорт.

Напомним, Тара Дэвис-Вудхолл не сможет выступить на новом финальном турнире сезона World Athletics — Ultimate Championship в Будапеште.

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