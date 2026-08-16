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Онофрийчук принесла Украине первое золото за 13 лет

Для самой спортсменки медаль также стала первой в карьере.
Сегодня, 16:25       Автор: Андрей Безуглый
Таисия Онофрийчук / Getty Images
Таисия Онофрийчук / Getty Images

Украинская художественная гимнастка Таисия Онофрийчук стала чемпионкой мира в упражениях с обручем.

Украинка пробилась в три финала на текущем ЧМ по художественной гимнастике. В многоборстве Онофрийчук остановилась за шаг от подиума.

Зато в упражнениях с обручем спортсменка стала лучшей, выиграв дебютную для себя золотую медаль на уровне ЧМ.

Также это золото стало первой индивидуальной наградой на уровне мирового первенства для Украины за 13 лет. Тогда Анна Ризатдинова также взяла первое место в упражнениях с обручем.

ЧМ-2026. Упражнение с обручем

  1. Таисия Онофрийчук (Украина) — 30,700 балла
  2. София Раффаэли (Италия) — 30,500
  3. Дарья Варфоломеев (Германия) — 30,400

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