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Футбол

Ливерпуль близок к подписанию ключевого игрока ПСЖ

Купит Барколя за 125 млн евро.
Сегодня, 14:48       Автор: Валентина Чорноштан
Брэдли Барколя / Getty Images
Брэдли Барколя / Getty Images

Ливерпуль близок к громкому трансферу Брэдли Барколя из ПСЖ.

По информации Николо Скиры, мерсисайдцы готовы заплатить за 23-летнего французского вингера около 125 млн евро.

Добавим, что француз не всегда является безоговорочным игроком основы, ведь в важных матчах Луис Энрике чаще доверяет атакующему трио из Усмана Дембеле, Хвичи Кварацхелии и Дезире Дуэ.

Отмечается, что Ливерпуль рассматривает Барколя как потенциальную замену Мохамеду Салаху, стороны близки к договоренности, а самому французу могут предложить шестилетний контракт.

Ранее итальянское СМИ сообщили, что Довбик может изменить атакующую модель Болоньи.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль ПСЖ Брэдли Барколя

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