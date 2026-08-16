Артета рассказал о будущем их 19-летнего таланта

Клуб готов расстаться с Нванери из-за нехватки игрового времени.

Главный тренер Арсенала Микель Артета допустил уход Итана Нванери этим летом, если клуб не сможет гарантировать 19-летнему полузащитнику достаточное количество игрового времени.

По данным Talksport, наставник лондонского коллектива хочет сохранить молодого англичанина, но считает, что регулярная игровая практика должна быть приоритетом. Если Нванери не получит достаточно минут в Арсенале, клуб готов рассмотреть его уход.

Нванери вернулся в Лондон после аренды в Марселе и принял участие во всех предсезонных матчах канониров. Добавим, что за французский клуб он сыграл 11 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

По информации источника, Арсенал уже обсуждал возможный переход Нванери с Галатасараем и готов рассмотреть предложения по футболисту.

К слову, топ-защитник готов расторгнуть контракт со своей командой, чтобы играть в Барселоне.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!