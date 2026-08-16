iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Артета рассказал о будущем их 19-летнего таланта

Клуб готов расстаться с Нванери из-за нехватки игрового времени.
Сегодня, 13:23       Автор: Валентина Чорноштан
Итан Нванери / Getty Images
Итан Нванери / Getty Images

Главный тренер Арсенала Микель Артета допустил уход Итана Нванери этим летом, если клуб не сможет гарантировать 19-летнему полузащитнику достаточное количество игрового времени.

По данным Talksport, наставник лондонского коллектива хочет сохранить молодого англичанина, но считает, что регулярная игровая практика должна быть приоритетом. Если Нванери не получит достаточно минут в Арсенале, клуб готов рассмотреть его уход.

Нванери вернулся в Лондон после аренды в Марселе и принял участие во всех предсезонных матчах канониров. Добавим, что за французский клуб он сыграл 11 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

По информации источника, Арсенал уже обсуждал возможный переход Нванери с Галатасараем и готов рассмотреть предложения по футболисту.

К слову, топ-защитник готов расторгнуть контракт со своей командой, чтобы играть в Барселоне.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Микель Артета Арсенал Лондон

Статьи по теме

Артета намекнул на топ трансферы Артета намекнул на топ трансферы
Экс-игрок Арсенала шокировал инсайдом о переходе Барколя Экс-игрок Арсенала шокировал инсайдом о переходе Барколя
Реал проявляет интерес к полузащитнику Арсенала Реал проявляет интерес к полузащитнику Арсенала
Топ-защитник готов расторгнуть контракт со своей командой, чтобы играть в Барселоне Топ-защитник готов расторгнуть контракт со своей командой, чтобы играть в Барселоне

Видео

Сикан отличился крутым голом в отборе Лиги Европы и помог Андерлехту выиграть
Сикан отличился крутым голом в отборе Лиги Европы и помог Андерлехту выиграть

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, Ла Лиги и игры Кубка Италии
просмотров
УПЛ: ничьи Кривбасса с Левым Берегом и Кудривки с Оболонью, Карпаты разгромили Буковину
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" вылетели из Лиги конференций
просмотров
Ястремская завершила выступления на турнире в США после первого круга
просмотров

Последние новости

Европа13:23
Артета рассказал о будущем их 19-летнего таланта
Европа12:50
Топ-защитник готов расторгнуть контракт со своей командой, чтобы играть в Барселоне
Теннис12:20
Сабаленка рассказала, как украинцы довели её до истерики на корте
Европа11:47
Ньюкасл начинает сезон с потерь ключевого игрока
Украина11:44
ЛНЗ — Черноморец: как оценивают шансы букмекера?
Легкая атлетика11:22
Магучих повторила рекорд, который не покорялся 10 лет
Формула 110:52
Уильямс удержал своего топ-пилота
Украина10:30
Динамо — Колос: анонс матча чемпионата Украины
Европа10:23
Звезда Челси может уйти в Саудовскую Аравию
Европа09:52
Барса выходит на финишную прямую с третьим предложением по Родри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK