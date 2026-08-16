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Автоспорт

Уильямс удержал своего топ-пилота

Его зарплата вырастет, но не до 30 млн долларов.
Сегодня, 10:52       Автор: Валентина Чорноштан
Карлос Сайнс / Getty Images
Карлос Сайнс / Getty Images

Карлос Сайнс и Уильямс продолжают переговоры о продлении контракта на сезон‑2027, сообщает Marca.

Испанец хочет сохранить возможность сменить команду в будущем, поэтому склоняется к однолетнему соглашению. При этом Сайнс рассчитывает на повышение зарплаты по сравнению с нынешними 13 млн евро.

Добавим, что пилот разочарован слабым прогрессом Уильямса после смены технического регламента. Команда пока нестабильно набирает очки, а сам Сайнс остаётся одним из востребованных гонщиков на рынке 2027 года.

Ожидается, что стороны могут договориться уже в ближайшее время, а Уильямс объявит о продлении контракта перед Гран‑при Нидерландов в Зандворте.

Тем временем Альпин подготовил, но ещё не предложил контракт Колапинто.

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