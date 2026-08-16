Барса выходит на финишную прямую с третьим предложением по Родри
Барселона сделала третье предложение Манчестер Сити по трансферу Родри.
Теперь же общая сумма сделки с учётом бонусов может составить около 70 млн евро. Напомним, что ранее Сити отклонил два предложения Барселоны по 30‑летнему полузащитнику.
Отмечается, что каталонцы уверены, что смогут договориться с английским клубом, а переговоры вышли на решающую стадию.
🚨🔵🔴 Barcelona have submitter their third bid for Rodri yesterday, now closer to €70m package.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2026
Barça remain confident to get it done with talks reaching final key stages.
Meanwhile, Man City reached final stages for Bouaddi deal. 🩵🇲🇦
🎥➕ https://t.co/EMCOvzf5FE pic.twitter.com/bWaMDVPhyG
Также параллельно Сити близок к подписанию 18‑летнего хавбека Лилля Айюба Буадди.
К слову, новичок Барсы произвёл отличное впечатление на тренерский штаб клуба с первых дней подготовки.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!