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Футбол

Барса выходит на финишную прямую с третьим предложением по Родри

Каталонцы уверены в успехе после третьего предложения на 70 млн евро.
Сегодня, 09:52       Автор: Валентина Чорноштан
Родри / Getty Images
Родри / Getty Images

Барселона сделала третье предложение Манчестер Сити по трансферу Родри.

Теперь же общая сумма сделки с учётом бонусов может составить около 70 млн евро. Напомним, что ранее Сити отклонил два предложения Барселоны по 30‑летнему полузащитнику.

Отмечается, что каталонцы уверены, что смогут договориться с английским клубом, а переговоры вышли на решающую стадию.

Также параллельно Сити близок к подписанию 18‑летнего хавбека Лилля Айюба Буадди.

К слову, новичок Барсы произвёл отличное впечатление на тренерский штаб клуба с первых дней подготовки.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Манчестер Сити Родри

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