Звезда Челси может уйти в Саудовскую Аравию

Саудовский клуб уже договорился с игроком.

Аль-Хиляль договорился с Педру Нету об условиях личного контракта.

Теперь саудовскому клубу предстоит согласовать трансфер с Челси. Лондонцы готовы отпустить 26-летнего португальца примерно за 60 млн евро.

Отмечается, что по данным инсайдера Саша Тавольери, Аль-Хиляль уверен в успешном завершении сделки.

Нету перешёл в Челси из Вулверхэмптона летом 2024 года за те же 60 млн евро. В прошлом сезоне вингер забил 5 голов и сделал 6 ассистов в 34 матчах АПЛ.

К слову, Барселона выходит на финишную прямую с третьим предложением по Родри.

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