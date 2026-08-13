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Футбол

Мудрик может провести сезон в составе новичка АПЛ

Фрэнк Лэмпард заинтересован в приглашении украинца в Ковентри.
Сегодня, 15:55       Автор: Игорь Мищук
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Вингер Челси Михаил Мудрик в следующем сезоне может остаться в английской Премьер-лиге, отправившись в аренду в другую команду.

Как сообщает Coventry Live, возможность подписания 25-летнего украинского футболиста рассматривает Ковентри, который по итогам минувшего сезона оформил возвращение в элиту.

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Вингер входит в список потенциальных новичков, которых главный тренер "небесно-голубых" Фрэнк Лэмпард хотел бы видеть в своей команде. Специалист заинтересован в воссоединении с украинцем, с которым он уже работал во время своего второго пребывания на посту наставника Челси в 2023 году. Этим летом клуб уже потратил 86,2 миллиона фунтов на усиление и готовится к своему первому с 2001 года сезону в высшем дивизионе.

Отмечается, что Челси в свою очередь готов отпустить Мудрика в аренду, чтобы игрок получал регулярную игровую практику и набрал оптимальную форму.

Сам же украинец также дал согласие временно покинуть лондонский клуб после встречи с руководством, которая состоялась после предсезонного тура команды по Азии.

Ранее сообщалось, что у Мудрика также есть вариант с арендой во французский клуб.

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