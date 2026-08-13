Магучих и Геращенко уверенно вышли в финал Евро-2026 в прыжках в высоту

В четверг, 13 августа, состоялась квалификация в женских прыжках в высоту на чемпионате Европы-2026 по легкой атлетике, который проходит в английском Бирмингеме.

Украину на соревнованиях представляли Ярослава Магучих и Ирина Геращенко, которые успешно преодолели отбор и вышли в финал.

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Для попадания в решающий раунд необходимо было либо выполнить квалификационный норматив 1,91 м, либо попасть в топ-12 по результатам отбора.

Обе украинские легкоатлетки без проблем взяли планку на высоте 1,91 м с первой попытки.

Всего за медали будут бороться 15 спортсменок, которые выполнили квалификационный норматив.

Напомним, что финал женских прыжков в высоту на Евро-2026 состоится в субботу, 15 августа, и начнется в 22:07 по киевскому времени.

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