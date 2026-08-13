Экс-игрок Динамо пополнил состав финалиста Лиги конференций
Бывший вингер Динамо Гиорги Цитаишвили стал игроком Райо Вальекано.
Об этом сообщает официальный сайт финалиста минувшего розыгрыша Лиги конференций.
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25-летний грузинский футболист присоединился к испанскому клубу в статусе свободного агента после истечения срока действия контракта с киевлянами.
Игрок подписал с Райо Вальекано договор, который будет рассчитан до июня 2029 года.
OFICIAL | Giorgi Tsitaishvili es nuevo jugador del Rayo Vallecano hasta el final de la temporada 2028-29.— Rayo Vallecano (@RayoVallecano) August 13, 2026
¡Bienvenido, Giorgi! ⚡️ pic.twitter.com/LYQe19MEHi
Предыдущим клубом Цитаишвили был французский Мец, где он выступал на правах аренды. В прошлом сезоне он сыграл 35 матчей во всех турнирах, отличившись тремя голами и двумя результативными передачами.
Цитаишвили является воспитанником Динамо, за первую команду которого провел 24 матча. Пребывая на контракте в киевском клубе, вингер также играл в арендах за Ворсклу, Черноморец, Вислу, Лех, Динамо Батуми и Гранаду.
Ранее Полесье выкупило арендованного у Динамо вингера.
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