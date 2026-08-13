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Гвоздик рассказал, почему не хочет биться за копейки

О паузе и возможном возвращении в ринг.
Сегодня, 12:47       Автор: Валентина Чорноштан
Александр Гвоздик / Getty Images
Александр Гвоздик / Getty Images

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Александр Гвоздик рассказал о своём будущем после прекращения сотрудничества с Zuffa Boxing.

Напомним, что Zuffa Boxing прекратила сотрудничество с Гвоздиком после его поражения от Радивое Калайджича, которое состоялось 2 февраля в Лас‑Вегасе.

Украинец признался, что пока не планирует активно продолжать боксёрскую карьеру и не хочет выходить на ринг ради небольших гонораров. При этом официально о завершении карьеры он не объявлял, сказал он в интервью vRINGe.

Гвоздик отметил, что в его возрасте, почти 40 лет, он хочет сосредоточиться на других направлениях. Если появятся действительно интересные предложения по боям, украинец готов их рассмотреть.

Ранее Фрэнк Уоррен прокомментировал ситуацию с местом проведения боя между Фьюри и Джошуа.

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