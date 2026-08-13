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Футбол

Луис Энрике превзошёл Зидана по победам

И догнал Фергюсона.
Сегодня, 10:22       Автор: Валентина Чорноштан
Луис Энрике / Getty Images
Луис Энрике / Getty Images

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике в третий раз выиграл Суперкубок Европы. Парижане обыграли Астон Виллу со счётом 2:1.

Этот трофей стал для 56-летнего испанца уже шестым еврокубком в тренерской карьере. Таким образом, Энрике догнал по этому показателю Алекса Фергюсона и Джованни Трапаттони.

Выше него теперь находятся только Пеп Гвардиола с 7 еврокубками и Карло Анчелотти с 10. При этом Энрике выиграл все шесть европейских финалов, в которых участвовал.

Суперкубок Европы стал для испанца третьим в карьере. Два предыдущих он завоевал с Барселоной в 2015 году и ПСЖ в 2025‑м. По этому показателю Энрике уступает только Гвардиоле (4) и Анчелотти (5).

К слову, Барселона потеряла ключевого вингера до весны.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Луис Энрике

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