Луис Энрике превзошёл Зидана по победам
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике в третий раз выиграл Суперкубок Европы. Парижане обыграли Астон Виллу со счётом 2:1.
Этот трофей стал для 56-летнего испанца уже шестым еврокубком в тренерской карьере. Таким образом, Энрике догнал по этому показателю Алекса Фергюсона и Джованни Трапаттони.
Выше него теперь находятся только Пеп Гвардиола с 7 еврокубками и Карло Анчелотти с 10. При этом Энрике выиграл все шесть европейских финалов, в которых участвовал.
PSG 2-1 AVL (FT) - Luis Enrique iguala a Alex Ferguson y Giovanni Trapattoni como TERCER entrenador con más títulos europeos conquistados.— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) August 12, 2026
1️⃣0️⃣ Carlo Ancelotti
7️⃣ Josep Guardiola
6️⃣ LUIS ENRIQUE
6️⃣ Alex Ferguson
6️⃣ Giovanni Trapattoni
5️⃣ Bob Paisley
5️⃣ José Mourinho
5️⃣ Zinédine… pic.twitter.com/RDkmXMFdbd
Суперкубок Европы стал для испанца третьим в карьере. Два предыдущих он завоевал с Барселоной в 2015 году и ПСЖ в 2025‑м. По этому показателю Энрике уступает только Гвардиоле (4) и Анчелотти (5).
К слову, Барселона потеряла ключевого вингера до весны.
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