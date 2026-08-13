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Футбол

Ман Сити назвал цену за Родри, от которой Барса в шоке

Требует 82 млн евро.
Сегодня, 10:49       Автор: Валентина Чорноштан
Манчестер Сити форма / Getty Images
Манчестер Сити форма / Getty Images

Накануне Барселона прислала предложение Манчестер Сити по трансферу полузащитника Родри.

Однако английская команда отклонила его из‑за суммы, предлагаемой каталонским клубом. Напомним, что Барса предложила за испанца 60 млн евро плюс 6 млн в виде бонусов.

По данным The Times, Сити заявил Барселоне, что готов рассмотреть продажу Родри только за 82 млн евро.

Теперь каталонскому коллективу предстоит решить, готов ли он увеличить предложение ради подписания 30‑летнего хавбека.

Тем временем капитан Тоттенхэма переезжает в чемпионат Испании.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Родри Манчесетр Сити

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