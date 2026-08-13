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Футбол

Барселона потеряла ключевого вингера до весны

Бардагжи порвал кресты и вылетел на 7 месяцев.
Сегодня, 09:21       Автор: Валентина Чорноштан
Руни Бардагжи / Getty Images
Руни Бардагжи / Getty Images

Руни Бардагжи получил разрыв передней крестообразной связки колена на тренировке.

Из‑за этого шведскому вингеру пришлось перенести операцию. Накануне пресс‑служба Барселоны сообщила об успешном проведении операции.

Теперь ожидается, что восстановление 20‑летнего Руни займёт 6-7 месяцев.

Напомним, что в прошлом сезоне Ла Лиги Бардагжи провёл 21 матч, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Тем временем Симеоне разбил надежды Альвареса на переход в Барселону.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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