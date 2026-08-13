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Футбол

Капитан Тоттенхэма переезжает в чемпионат Испании

Уже согласовал контракт.
Сегодня, 08:24       Автор: Валентина Чорноштан
Кристиана Ромеро / Getty Images
Кристиана Ромеро / Getty Images

Атлетико достиг принципиальной договорённости с Тоттенхэмом о трансфере защитника Кристиана Ромеро.

Отмечается, что мадридский клуб заплатит за 28-летнего аргентинца 40 миллионов евро с учётом бонусов.

Также "шпоры" получат 15% от суммы последующей продажи футболиста. К слову, главный тренер мадридцев Диего Симеоне давно заинтересован в своём соотечественнике.

Добавим, что Ромеро уже согласовал личные условия с Атлетико, поэтому для завершения сделки ему осталось пройти медицинское обследование и подписать контракт.

Тем временем Интер согласовал покупку игрока сборной Англии.

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