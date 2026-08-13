Капитан Тоттенхэма переезжает в чемпионат Испании
Атлетико достиг принципиальной договорённости с Тоттенхэмом о трансфере защитника Кристиана Ромеро.
Отмечается, что мадридский клуб заплатит за 28-летнего аргентинца 40 миллионов евро с учётом бонусов.
🚨🔴⚪️ BREAKING: Cristian Romero to Atlético Madrid, HERE WE GO! 🇦🇷— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2026
Agreement in place between clubs with Tottenham at €40m package, add-ons included.
Inter deal off in July, Barcelona decided not to proceed days ago, Spurs were never gonna sell to Arsenal.
Atléti: done. 💥 pic.twitter.com/tovUQvOOEY
Также "шпоры" получат 15% от суммы последующей продажи футболиста. К слову, главный тренер мадридцев Диего Симеоне давно заинтересован в своём соотечественнике.
Добавим, что Ромеро уже согласовал личные условия с Атлетико, поэтому для завершения сделки ему осталось пройти медицинское обследование и подписать контракт.
Тем временем Интер согласовал покупку игрока сборной Англии.
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