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Футбол

"Обнимаю тебя в это трудное время": Роналду поддержал Месси после смерти его отца

Португальский футболист обратился к своему вечному сопернику.
Вчера, 21:35       Автор: Игорь Мищук
Лионель Месси и Криштиану Роналду / Getty Images
Лионель Месси и Криштиану Роналду / Getty Images

Нападающий Ан-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на смерть отца Лионеля Месси.

Ранее аргентинец на своей странице в Instagram опубликовал прощальное письмо к своему отцу Хорхе Месси, а португалец прокомментировал этот пост, обратившись со словами поддержки.

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"Крепко обнимаю тебя и твоих близких в это трудное время, Лео. Сил вам", - написал Роналду.

Напомним, что отец Месси умер в возрасте 68 лет после продолжительной болезни. 

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