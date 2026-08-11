Месси не возвращается в команду после смерти своего отца

Лионель Месси решил остаться в Аргентине после смерти своего отца Хорхе и пока не возвращаться к выступлениям за Интер Майами, сообщает Doble Amarilla.

Напомним, что 39-летний футболист после известия о смерти отца отправился в Аргентину, чтобы быть рядом с семьей.

После похорон Месси остается в Росарио. Дата его возвращения к тренировкам и матчам пока неизвестна. Добавим, что церемония прощания с Хорхе Месси прошла в закрытом формате - присутствовали только родственники и самые близкие люди семьи.

По данным источника, ожидается, что в ближайшее время Месси могут лично посетить Леандро Паредес, Николас Отаменди и Анхель Ди Мария, чтобы поддержать футболиста.

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