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Месси не возвращается в команду после смерти своего отца

Форвард отложил возвращение в МЛС.
Сегодня, 13:22       Автор: Валентина Чорноштан
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Лионель Месси решил остаться в Аргентине после смерти своего отца Хорхе и пока не возвращаться к выступлениям за Интер Майами, сообщает Doble Amarilla.

Напомним, что 39-летний футболист после известия о смерти отца отправился в Аргентину, чтобы быть рядом с семьей.

После похорон Месси остается в Росарио. Дата его возвращения к тренировкам и матчам пока неизвестна. Добавим, что церемония прощания с Хорхе Месси прошла в закрытом формате - присутствовали только родственники и самые близкие люди семьи.

По данным источника, ожидается, что в ближайшее время Месси могут лично посетить Леандро Паредес, Николас Отаменди и Анхель Ди Мария, чтобы поддержать футболиста.

Ранее Моуринью раскрыл шокирующую правду о трансфере украинской звезды в Челси.

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