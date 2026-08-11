Мареска признал, что звёздный форвард может покинуть Ман Сити

Главный тренер Манчестер Сити Энцо Мареска высказался о будущем нападающего Омара Мармуша.

После перехода из Айнтрахта в январе 2025 года египтянин провёл 37 матчей в АПЛ, забив 10 голов. При этом лишь 22 встречи он начал в стартовом составе.

Мареска отметил, что Мармуш хочет получать больше игрового времени, однако это не означает, что в новом сезоне он не будет регулярно выходить на поле.

Тренер подчеркнул, что окончательное решение о своём будущем должен принять сам футболист, пишет ESPN.

Тем временем Хулиан Альварес поставил ультиматум руководству Атлетико Мадрид.

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