Игрок Левого берега пропустит 3,5 месяца. Известная причина

У него перелом лодыжки.

Виталий Тищенко пропустит около 3,5 месяца из‑за перелома.

Полузащитник Левого Берега получил травму в матче 2‑го тура УПЛ против Кудровки, который завершился со счётом 0:0.

Футболист вышел на замену в концовке встречи, но вскоре был вынужден покинуть поле. Медицинское обследование выявило перелом латеральной лодыжки.

Как передаёт пресс‑служба киевского клуба в Facebook, сейчас Тищенко передвигается с гипсом. Ожидается, что восстановление займёт около 3,5 месяца.

Тем временем Кривбасс подписал венесуэльского легионера.

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