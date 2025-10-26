Ракицкий голом со штрафного вырвал ничью для Черноморца

Пороха в пороховницах защитника еще достаточно.

Бывший центрбек сборной Украины Ярослав Ракицкий подтвердил статус специалиста по стандартам. Защитник одесского Черноморца огорчил киевский Левый Берег в 13-м туре Первой лиги.

"Аисты" повели в счете после экватора первой половины. Голом отличился Назарий Воробчак. "Моряки" отыгрались перед перерывом – Ракицкий взялся исполнять штрафной в 35-ти метрах от ворот и уложил мяч под штангу.

В конце концов, матч завершился боевой ничьей. Черноморец остался вторым в турнирной таблице (31 очко), отпустив черновицкую Буковину на четыре пункта. В свою очередь Левый Берег идет пятым (23 балла).

Тем временем Полтава расписала мировую с Колосом из Ковалевки.

