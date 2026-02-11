iSport.ua
Черноморец вернул в Украину известного голкипера

Максим Коваль подписал контракт с одесским клубом.
Сегодня, 09:59       Автор: Игорь Мищук
Максим Коваль / Getty Images
Максим Коваль / Getty Images

Бывший голкипер киевского Динамо Максим Коваль вернулся в Украину, став игроком Черноморца.

О подписании новичка одесский клуб объявил на своем официальном сайте.

Читай также: Металлист 1925 подписал хавбека Крузейро

33-летний вратарь пополнил состав команды в статусе свободного агента. Детали сделки не уточняются, однако, по данным Transfermarkt, голкипер заключил с "моряками" контракт до 31 декабря 2026 года.

В одесской команде вратарь будет выступать под 35-м номером.

Коваль является воспитанником запорожского Металлурга, в составе которого в 16-летнем возрасте дебютировал под руководством нынешнего наставника Черноморца Романа Григорчука.

После Металлурга голкипер также выступал за Динамо, Говерлу, датский Оденсе, испанский Депортиво, саудовский Аль-Фатех, молдовский Шериф, греческую Каламату и казахстанский Елимай.

Напомним, что в январе на пост главного тренера Черноморца вернулся Роман Григорчук.

