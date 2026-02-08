iSport.ua
Левандовски получил предложение из МЛС

Представитель североамерикаснкой лиги готов подписать поляка.
Вчера, 15:59       Автор: Игорь Мищук
Роберт Левандовски / Getty Images
Роберт Левандовски / Getty Images

Нападающий Барселоны Роберт Левандовски, у которого летом истекает контракт с каталонским клубом, может продолжить карьеру в МЛС.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, в подписании 37-летнего футболиста заинтересован Чикаго Файр.

Читай также: Окружение Левандовски заявляет, что поляк близок к уходу из Барселоны

По информации источника, клуб из США уже предложил польскому форварду контракт на два года с очень высокой заработной платой.

Тем не менее нападающий пока не ответил согласием, поскольку также имеет несколько предложений от других европейских клубов и представителей Саудовской Аравии.

В нынешнем сезоне Левандовски провел за Барселону 28 матчей во всех турнирах, отличившись 13 голами и тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Барселона может продлить контракт с Левандовски при одном условии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона трансферы МЛС Роберт Левандовски Чикаго Файр

