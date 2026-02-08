Sky Sports покажет тесты в Бахрейне, однако есть но

Канал Sky Sports сообщил, что покажет тесты в Бахрейне, однако не в полном объёме.

Отмечается, что тесты в Бахрейне будут разделены на две части: первая сессия пройдёт с 11 по 13 февраля, вторая - с 18 по 20 число. Первые тесты можно будет посмотреть на Sky Sports, но только по часу.

Отмечается, что зрители смогут увидеть лишь последний час каждого из трёх дней предсезонных тестов.

Как пишет GPblog, заключительные тесты в Бахрейне (18–20 февраля) уже будут показаны в полном объёме. Добавим, что билеты для посещения второго дня тестов уже проданы.

Тем временем ФИА сообщила, что готова изменить правила касательно спорных моторов.

