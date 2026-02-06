iSport.ua
ФИА готова изменить правила касательно спорных моторов

Мерседес уже пригрозил федерации судом.
Вчера, 17:22       Автор: Андрей Безуглый
Тото Вольфф / Getty Images
Тото Вольфф / Getty Images

В течение прошлых пары недель ФИА провела еще несколько встреч с мотористами, касательно спорных двигателей Мерседес и Ред Булл.

Напомним, что команды сумели обойти правила и увеличить степень сжатия, что в теории должно приносить по 0,3-0,4 секунды с круга.

ФИА уже дважды была вынуждена признать моторы легальными, однако после последних встреч согласилась внести корректировки в правила. Начиная с Гран-при Австралии степень сжатия бдут проверять при разогретых двигателях.

Во многом, как утверждается, федерация пошла на этот шаг из-за того, что Ред Булл присоединился к недовольным. Тем не менее изменение еще должно пройти голосование.

Мерседес же, оставшись в одиночестве, намерен бороться до конца. Глава группы Мерседес Ола Каллениус заявил, что при необходимости команда готова обратиться в суд, так как ранее получила все необходимые документы от ФИА.

Ранее также сообщалось, что Ред Булл продолжает чистку кадров.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


