Легенда Ромы может вернуться в клуб

Рома намерена вернуть в клуб Франческо Тотти, пишет Николо Скира.

По информации инсайдера, между сторонами идут переговоры касательно роли легендарного итальянца в римском клубе.

Вероятней всего, в случае договоренности, Тотти займет пост технического директора Ромы.

Напомним, что Тотти провел в Роме всю свою карьеру, выступая за клуб с 1992 по 2017 год.

Ранее также сообщалось, что Лацио уже оформил первый летний трансфер.

