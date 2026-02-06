iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Легенда Ромы может вернуться в клуб

Франческо Тотти ведет переговоры с "волками".
Вчера, 18:25       Автор: Андрей Безуглый
Франческо Тотти / Getty Images
Франческо Тотти / Getty Images

Рома намерена вернуть в клуб Франческо Тотти, пишет Николо Скира.

По информации инсайдера, между сторонами идут переговоры касательно роли легендарного итальянца в римском клубе.

Вероятней всего, в случае договоренности, Тотти займет пост технического директора Ромы.

Напомним, что Тотти провел в Роме всю свою карьеру, выступая за клуб с 1992 по 2017 год.

Ранее также сообщалось, что Лацио уже оформил первый летний трансфер.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Франческо Тотти

Статьи по теме

"Почему я не должен был ехать?": Тотти прокомментировал свою позорную поездку в РФ "Почему я не должен был ехать?": Тотти прокомментировал свою позорную поездку в РФ
Тотти получил антипремию за намерение поехать в Москву Тотти получил антипремию за намерение поехать в Москву
Тотти рассказал, что в январе к нему обращалась команда Серии А Тотти рассказал, что в январе к нему обращалась команда Серии А
"Мы можем быть радикальными, но не настолько": Комо отказался от идеи подписания ветерана "Мы можем быть радикальными, но не настолько": Комо отказался от идеи подписания ветерана

Видео

Церемония открытия Олимпийских игр-2026: онлайн трансляция
Церемония открытия Олимпийских игр-2026: онлайн трансляция

Популярное на сайте

Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на чемпионате Европы-2026
просмотров
Футбол сегодня: МЮ встретится с Тоттенхэмом, Барселона проэкзаменирует Мальорку, матчи Серии A, Бундеслиги и Лиги 1
просмотров
Лига чемпионов: УЕФА утвердил даты и время начала стыковых матчей
просмотров
Australian Open 2026 (ATP): Алькарас триумфовал на турнире
просмотров
Обмены НБА: дедлайн обменов в самом разгаре
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов07:49
Шедевр Трубина попал в тройку лучших голов Лиги чемпионов
Европа07:20
Футбол сегодня: МЮ встретится с Тоттенхэмом, Барселона проэкзаменирует Мальорку, матчи Серии A, Бундеслиги и Лиги 1
Европа00:17
Вулверхэмптон включил Жоту в свой Зал славы
Вчера, 23:47
Европа23:47
Барселона приняла окончательное решение по Рэшфорду
Формула 123:20
Пилот Макларен показал шлем для нового сезона
Украина22:42
Александрия подписала африканского легионера - инсайдер
Теннис21:42
Снигур проиграла свой полуфинал на турнире в Румынии
Украина21:30
Суперлига: Старый Луцки проиграл Ровно, Говерла одолела Киев-Баскет
Европа21:10
Вингер Реала пропустит пару матчей
Другие страны20:30
Сборная Марокко может остаться без тренера накануне ЧМ-2026
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK