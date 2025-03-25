Тотти получил антипремию за намерение поехать в Москву

Легенда итальянской Ромы Франческо Тотти собрался на болота с маркетинговой целью. Чемпион мира-2006 получил сатирическую премию "Золотой тапир" за возможную поездку в Москву, сообщает Sportmediaset.

Ведущий развлекательной программы на ТВ Striscia la Notizia Валерио Стаффелли подстерег Тотти на стоянке. Там он попытался вручить ему шутливую награду за громкие скандалы и публичные провалы. Журналист попытался выяснить у культового футболиста, действительно ли он поедет в российскую столицу и является ли Путин фанатом Ромы.

Тотти отказался взять антиприз, быстро сел в машину и уехал прочь. Правда, и здесь смог оскандалиться, поскольку припарковался на пешеходном переходе перед пандусом для людей с ограниченными возможностями. Россияне ожидают экс-нападающего 8 апреля на одной из премий.

Кстати, ранее World Athletics продлила бан россиян и белорусов.

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