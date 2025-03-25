World Athletics продлила бан россиян и белорусов

Международная ассоциация легкоатлетических федераций не нашла предпосылок для возвращения спортсменов из страны-агрессора и ее союзника.

Устранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований в легкой атлетике остается в силе. World Athletic в очередной раз продлила бан, сообщает YouTube-канал организации.

"Совет считает актуальные санкции адекватными и не считает необходимым их изменять или дополнять, если только текущая ситуация не ухудшится или же не будет заключено мирное соглашение", – заявил президент World Athletics Себастьян Коу.

Международная ассоциация отстранила легкоатлетов обеих стран от соревнований сразу после полномасштабного вторжения армии РФ в феврале 2022 года. В прошлом году весной World Athletics продлила бан представителей страны-агрессора и ее союзника. Коу готов вернуть россиян и белорусов по завершении боевых действий.

К слову, ранее Магучих завоевала бронзовую медаль на ЧМ-2025.

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