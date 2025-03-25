iSport.ua
Русский Українська
Другие

World Athletics продлила бан россиян и белорусов

Международная ассоциация легкоатлетических федераций не нашла предпосылок для возвращения спортсменов из страны-агрессора и ее союзника.
Сегодня, 18:34       Автор: Антон Федорцив
Себастьян Коу / Getty Images
Себастьян Коу / Getty Images

Устранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований в легкой атлетике остается в силе. World Athletic в очередной раз продлила бан, сообщает YouTube-канал организации.

"Совет считает актуальные санкции адекватными и не считает необходимым их изменять или дополнять, если только текущая ситуация не ухудшится или же не будет заключено мирное соглашение", – заявил президент World Athletics Себастьян Коу.

Международная ассоциация отстранила легкоатлетов обеих стран от соревнований сразу после полномасштабного вторжения армии РФ в феврале 2022 года. В прошлом году весной World Athletics продлила бан представителей страны-агрессора и ее союзника. Коу готов вернуть россиян и белорусов по завершении боевых действий.

К слову, ранее Магучих завоевала бронзовую медаль на ЧМ-2025.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Себастьян Коу World Athletics

Статьи по теме

Действующий игрок чемпионата Испании сыграл в медиалиге Пике Действующий игрок чемпионата Испании сыграл в медиалиге Пике
Гасперини встал на защиту уволенного ученика Гасперини встал на защиту уволенного ученика
Амосов начал переговоры о переходе в UFC Амосов начал переговоры о переходе в UFC
Усик поздравил Владимира Кличко с Днем рождения Усик поздравил Владимира Кличко с Днем рождения

Видео

Досадное поражение: Видеообзор матча Бельгия - Украина
Досадное поражение: Видеообзор матча Бельгия - Украина

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Пройсс и Самуэльссон победами в масс-стартах в Холменколлене закрыли сезон
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" проведут ответный матч с Бельгией в плей-офф Лиги наций
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась в ТОП-20, Костюк обезопасила себя от вылета из ТОП-30
просмотров
Рейтинг ATP: Cиннер сохранил первую строчку, Сачко поднялся на несколько позиций
просмотров

Последние новости

Европа20:04
Действующий игрок чемпионата Испании сыграл в медиалиге Пике
Европа19:58
Гасперини встал на защиту уволенного ученика
ММА19:36
Амосов начал переговоры о переходе в UFC
Бокс19:06
Усик поздравил Владимира Кличко с Днем рождения
Европа18:59
Без Забарного: Ливерпуль нацелился на трио из Борнмута
Футбол18:39
Реал подпишет долгосрочный контракт с Александер-Арнольдом
Легкая атлетика18:34
World Athletics продлила бан россиян и белорусов
Европа17:57
Челси готов выставить на продажу нападающего
Европа17:57
Дубль Вьюнника не помог Украине U-21 победить ровесников из Польши
Игровые17:29
Звездный легионер завершил выступления за волейбольную сборную Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK