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Футбол

Тренера Наполи дисквалифицировали за оскорбительные высказывания в адрес арбитров

Массимилиано Аллегри дополнительно наказали после удаления в матче с Ромой.
Вчера, 20:34       Автор: Игорь Мищук
Массимилиано Аллегри / Getty Images
Массимилиано Аллегри / Getty Images

Главный тренер Наполи Массимилиано Аллегри получил дисквалификацию после удаления в поединке восьмого тура Серии А против Ромы (3:3).

Как сообщает официальный сайт Серии А, наставник неаполитанской команды был отстранен на два матча. Также 59-летний итальянский специалист получил штраф в размере 10 тысяч евро.

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Отмечается, что Аллегри на 45-й минуте второго тайма обратился к официальным лицам матча с оскорбительными высказываниями, а также в раздевалках высказался в их адрес крайне неуважительно и вел себя агрессивно по отношению к представителю команды-соперника.

Неаполитанский клуб уже готовит апелляцию на это решение. Если она не будет удовлетворена, Аллегри будет отсутствовать на тренерской скамейке во время двух следующих матчей чемпионата Италии против Монцы и Ювентуса.

Ранее сообщалось, что владелец Наполи отказался продать клуб за 3,5 миллиарда евро.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи чемпионат Италии Массимилиано Аллегри Серия А

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