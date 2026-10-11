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Футбол

Кальяри - Ювентус 1:1: обзор матча и результат игры 11.10.2026

Туринская команда завершила гостевой поединок ничейным результатом.
Вчера, 23:45       Автор: Игорь Мищук
Кальяри и Ювентус сыграли вничью / Getty Images
Кальяри и Ювентус сыграли вничью / Getty Images

В воскресенье, 11 октября, Кальяри принимал на своем поле Ювентус в рамках шестого тура итальянской Серии А.

Подопечные Лучано Спаллетти уступали по ходу встречи, но под конец поединка все же сумели отыграться, вырвав ничью 1:1.

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Туринская команда действовала активнее в первом тайме, однако пропустила первой. На 20-й минуте встречи Кальяри вперед вывел Даниэль Мальдини, ворвавшись с левого фланга в штрафную и после первого заблокированного удара со второй попытки отправив мяч в сетку.

Во второй половине матча Ювентус усилил натиск на соперника и, владея ощутимым преимуществом, добился своего под конец игры. Счет в поединке на 81-й минуте сравнял Рандаль Коло Муани, который отличился ударом головой после навеса с левого фланга.

Кальяри после шести туров с 13 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А. Ювентус расположился на шестой позиции, имея на два балла меньше.

Статистика матча Кальяри - Ювентус 6-го тура чемпионата Италии

Кальяри - Ювентус 1:1

Голы: Мальдини, 20 - Коло Муани, 81

Ожидаемые голы (xG): 0.51 - 1.92
Владение мячом: 28% - 72%
Удары: 4 - 22
Удары в створ: 2 - 10
Угловые: 1 - 9
Фолы: 8 - 8

Кальяри: Каприле - Педру, Мина, Родригес (Дейола, 46), Оберт (Фаццини, 84) - Адопо, Винкс, Романо - Массолен (Фадера, 60), Мальдини (Сугавара, 68) - Менди (Нзола, 69).

Ювентус: Викарио - Калулу, Бремер, Лукуми, Челик (Камбьязо, 64) - Сарр, Луис (Копмейнерс, 84) - Консейсау (Алайбегович, 46), Маккенни (Жегрова, 46), Гонсалес (Вольтемаде, 60) - Коло Муани.

Предупреждения: Родригес, Дейола - Маккенни.

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