Сассуоло - Милан 1:1: обзор матча и результат игры 11.10.2026

В воскресенье, 11 октября, Сассуоло принимал на своем поле Милан в рамках шестого тура итальянской Серии А.

Команды не смогли определить сильнейшего в противостоянии, завершив поединок ничейным результатом 1:1.

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Милан владел преимуществом в первом тайме, однако так и не сумел повести во встрече, а на перерыв соперники ушли без забитых мячей.

Во второй половине поединка "россонери" открыли счет на 63-й минуте усилиями Адриена Рабио, который с левого края штрафной успешно пробил под ближнюю стойку. Однако уже спустя пять минут Кас Оденталь восстановил паритет, отличившись после передачи с углового.

Набрав 12 очков, Милан занимает на данный момент пятое место в турнирной таблице Серии А. Сассуоло с восемью баллами расположился на десятой позиции.

Статистика матча Сассуоло - Милан 6-го тура чемпионата Италии

Сассуоло - Милан 1:1

Голы: Оденталь, 68 - Рабио, 63

Ожидаемые голы (xG): 1.22 - 1.17

Владение мячом: 41% - 59%

Удары: 11 - 11

Удары в створ: 4 - 6

Угловые: 3 - 5

Фолы: 13 - 11

Сассуоло: Мурич, ван дер Бремпт (Чинкеграно, 79), Чалета-Цар, Лейсен (Оденталь, 26), Дойг, Матич (Липани, 79), Бакола, Аджич (Торстведт, 60), Берарди, С. Эспозито (Боуи, 60), Лорьенте.

Милан: Меньян, Хила, Габбия (Де Винтер, 20), Павлович, Чуквуэзе (Хатчинсон, 85), Муса (Яшари, 78), Рабио, Эступиньян (Модрич, 46), Морейра, Пулишич (Сиссе, 78), Рамуш.

Предупреждения: Торстведт - Эступиньян, Де Винтер, Рамуш, Павлович.

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