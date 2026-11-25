Чемпион WBO в январе выйдет в ринг против Джозефа Паркера.

Обладатель титула WBO в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа (24-3, 23 КО) в конце января следующего года проведет защиту пояса.

Как сообщает The Ring, соперником британского боксера станет бывший чемпион мира новозеландец Джозеф Паркер (36-4, 24 КО).

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Поединок состоится 30 января, а местом его проведения будет арена Co-op Live в Манчестере.

Транслировать боксерское шоу будет DAZN.

Напомним, что Паркер в последний раз выходил в ринг в октябре 2025 года, уступив Фабио Уордли техническим нокаутом в бою за звание временного чемпиона WBO и WBA. Тогда после теста на допинг в организме новозеландца были обнаружены следы кокаина, за что боксер получил дисквалификацию, которая была снята в августе 2026 года.

Уордли позже был повышен до статуса полноценного чемпиона WBO после того, как пояс освободил Александр Усик. В мае этого года британский боксер потерял титул, проиграв техническим нокаутом Дюбуа. А в октябре Даниэль защитил пояс, повторно одолев соотечественника в реванше.

Ранее сообщалось, что Дюбуа собирается встретиться в ринге с победителем боя Тайсон Фьюри - Энтони Джошуа.

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