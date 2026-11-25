BBC объявила, что выбрала нового ведущего для шоу TopGear.

Напомним, что съемки культовой передачи завершились в 2022 году после того, как один из ведущих Эндрю Флинтофф попал в аварию. После инцидента шоу покинули ведущие авторы.

BBC же намерена снова перезапустить шоу. Съемки пройдут по всей Британии и в других странах в 2027 году, а выход первых эпизодов запланирован на 2028 год.

Новым ведущим станет извенстный шеф-повар Гордон Рамзи. Однако полный состав новой команды будет раскрыт позднее.

Напомним, что Рамзи - известный любитель автомобилей и автоспорта, также у него есть лицензия пилота.

Ранее также сообщалось, что известный автоконцерн сократит свое присутствие в мировых чемпионатах.

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