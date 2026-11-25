Украина назвала состав на стартовую гонку нового биатлонного сезона
В четверг, 26 ноября, в финском Контиолахти стартует Кубок мира-2026/27 по биатлону.
Первым стартом нового сезона станет индивидуальная гонка на 20 км у мужчин.
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Мужская сборная Украины после потери квоты по итогам прошлого сезона будет представлена на дистанции четырьмя биатлонистами.
Заявка Украины:
- 15. Денис Насыко
- 22. Виталий Мандзин
- 51. Дмитрий Пидручный
- 80. Антон Дудченко
Из пяти биатлонистов, которые вошли в заявку команды на этап, на первый старт соревнований не выйдет Богдан Борковский.
Старт мужской индивидуальной гонки в Контиолахти запланирован на 17:15 по киевскому времени.
Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с расписанием гонок Кубка мира по биатлону сезона-2026/27.
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