Кубок мира откроет мужская индивидуалка в финском Контиолахти.

В четверг, 26 ноября, в финском Контиолахти стартует Кубок мира-2026/27 по биатлону.

Первым стартом нового сезона станет индивидуальная гонка на 20 км у мужчин.

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Мужская сборная Украины после потери квоты по итогам прошлого сезона будет представлена на дистанции четырьмя биатлонистами.

Заявка Украины:

15. Денис Насыко

22. Виталий Мандзин

51. Дмитрий Пидручный

80. Антон Дудченко

Из пяти биатлонистов, которые вошли в заявку команды на этап, на первый старт соревнований не выйдет Богдан Борковский.

Старт мужской индивидуальной гонки в Контиолахти запланирован на 17:15 по киевскому времени.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с расписанием гонок Кубка мира по биатлону сезона-2026/27.

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