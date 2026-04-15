iSport.ua
Русский Українська

Пидручный решил сменить личного тренера

Юрай Санитра покинет спортсмена спустя десять лет.
Сегодня, 21:07       Автор: Андрей Безуглый
Дмитрий Пидручный / Getty Images
Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный рассказал о смене личного тренера.

Напомним, что до последнего времени спортсмена работал с Юраем Санитрой.

Словенец ранее трнеировал сборную Украины, а с 2024 года работал с Пидручным и позднее с Лесюком.

10 лет нашей совместной работы с Юраем Санитрой подошли к концу. Это были 10 лет достижений, побед и неудач, которые давали опыт и делали нас сильнее. Спасибо за эти годы плодотворной работы. За каждую тренировку, ценные наставления и знания. За то, что помогали становиться лучше!

Переворачивать эту страницу нашей совместной истории немного грустно, но впереди у каждого из нас свой путь и новые цели! Спасибо за все, тренер

Во время работы с Санитрой лучшим результатом Пидручного стало золото в гонке преследования на ЧМ-2019. Также дважды он выигрывал чемпионат Европы в смешанных классических эстафетах.

Ранее также сообщалось, что сборные Украины по биатлону также сменят тренеров.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дмитрий Пидручный

Статьи по теме

Лидер сборной Украины досрочно завершил сезон Лидер сборной Украины досрочно завершил сезон
Украина замкнула первую десятку в смешанной эстафете в Отепяя Украина замкнула первую десятку в смешанной эстафете в Отепяя
Украинская сборная определилась с составом на мужской спринт в Отепяя Украинская сборная определилась с составом на мужской спринт в Отепяя
Пидручный финишировал в топ-20 мужского масс-старта в Контиолахти Пидручный финишировал в топ-20 мужского масс-старта в Контиолахти

Видео

Усик и Верхувен провели битву взглядов
Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Бавария - Реал и Арсенал - Спортинг в 1/4 финала Лиги чемпионов, доигровка матча УПЛ
просмотров
УПЛ: Металлист 1925 разгромил Верес в доигровке матча 15-го тура
просмотров
Лига чемпионов: Бавария с Реалом и Арсенал со Спортингом определят полуфиналистов
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" потерпели два подряд поражения в УПЛ
просмотров

Последние новости

Теннис22:50
Костюк в очень неровном матче прошла в четвертьфинал турнира в Руане
Лига Чемпионов22:15
Реал выставил уникальный для себя состав
Европа21:35
Барселона активизировала переговоры по Бастони
Биатлон21:07
Пидручный решил сменить личного тренера
Европа20:30
Экс-хавбек сборной Англии завершил карьеру
Украина19:32
УПЛ: Металлист 1925 разгромил Верес в доигровке матча 15-го тура
Украина19:28
Хет-трик Итодо принес Металлисту 1925 легкую победу
Лига Чемпионов18:35
Звезда Барселоны может быть наказан УЕФА
Европа17:52
Манчестер Юнайтед потерял двух игроков накануне матча с Челси
Украина17:12
Шахтер получил солидный штраф
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK