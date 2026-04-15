Пидручный решил сменить личного тренера

Юрай Санитра покинет спортсмена спустя десять лет.

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный рассказал о смене личного тренера.

Напомним, что до последнего времени спортсмена работал с Юраем Санитрой.

Словенец ранее трнеировал сборную Украины, а с 2024 года работал с Пидручным и позднее с Лесюком.

10 лет нашей совместной работы с Юраем Санитрой подошли к концу. Это были 10 лет достижений, побед и неудач, которые давали опыт и делали нас сильнее. Спасибо за эти годы плодотворной работы. За каждую тренировку, ценные наставления и знания. За то, что помогали становиться лучше! Переворачивать эту страницу нашей совместной истории немного грустно, но впереди у каждого из нас свой путь и новые цели! Спасибо за все, тренер

Во время работы с Санитрой лучшим результатом Пидручного стало золото в гонке преследования на ЧМ-2019. Также дважды он выигрывал чемпионат Европы в смешанных классических эстафетах.

Ранее также сообщалось, что сборные Украины по биатлону также сменят тренеров.

