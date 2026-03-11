Украинская сборная определилась с составом на мужской спринт в Отепяя

Украина будет представлена в гонке пятью биатлонистами.

Сборная Украины назвала состав на мужской спринт на предпоследнем этапе Кубка мира-2025/26 по биатлону, который пройдет в эстонском Отепяя с 12 по 15 марта.

В стартовой гонке этапа Украину будут представлять пять биатлонистов, сообщает Суспільне Спорт.

Состав сборной Украины на мужской спринт:

31. Дмитрий Пидручный

38. Виталий Мандзин

43. Богдан Цымбал

74. Богдан Борковский

81. Артем Тищенко

Спринтерская гонка у мужчин на восьмом этапе Кубка мира в Отепяя состоится в четверг, 12 марта, и начнется в 16:15 по киевскому времени.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты гонок Кубка мира по биатлону.

