Украинская сборная определилась с составом на мужской спринт в Отепяя
Украина будет представлена в гонке пятью биатлонистами.
Сборная Украины назвала состав на мужской спринт на предпоследнем этапе Кубка мира-2025/26 по биатлону, который пройдет в эстонском Отепяя с 12 по 15 марта.
В стартовой гонке этапа Украину будут представлять пять биатлонистов, сообщает Суспільне Спорт.
Состав сборной Украины на мужской спринт:
- 31. Дмитрий Пидручный
- 38. Виталий Мандзин
- 43. Богдан Цымбал
- 74. Богдан Борковский
- 81. Артем Тищенко
Спринтерская гонка у мужчин на восьмом этапе Кубка мира в Отепяя состоится в четверг, 12 марта, и начнется в 16:15 по киевскому времени.
