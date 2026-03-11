iSport.ua
Украинская сборная определилась с составом на мужской спринт в Отепяя

Украина будет представлена в гонке пятью биатлонистами.
Сегодня, 18:16       Автор: Игорь Мищук
Дмитрий Пидручный / Getty Images
Дмитрий Пидручный / Getty Images

Сборная Украины назвала состав на мужской спринт на предпоследнем этапе Кубка мира-2025/26 по биатлону, который пройдет в эстонском Отепяя с 12 по 15 марта.

В стартовой гонке этапа Украину будут представлять пять биатлонистов, сообщает Суспільне Спорт.

Читай также: Биатлон, Кубок мира 2025/2026: Перро и Жанмонно лидируют в общем зачете, Мандзин и Дмитренко - лучшие среди украинцев

Состав сборной Украины на мужской спринт:

  • 31. Дмитрий Пидручный
  • 38. Виталий Мандзин
  • 43. Богдан Цымбал
  • 74. Богдан Борковский
  • 81. Артем Тищенко

Спринтерская гонка у мужчин на восьмом этапе Кубка мира в Отепяя состоится в четверг, 12 марта, и начнется в 16:15 по киевскому времени.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты гонок Кубка мира по биатлону.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: отепяя Дмитрий Пидручный Кубок мира по биатлону мужской спринт Виталий Мандзин

