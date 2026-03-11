iSport.ua
Украина завоевала дополнительную квоту на заключительный этап Кубка мира по биатлону

Украинская команда сможет выставить шесть биатлонисток на спринт в Холменколлене.
Сегодня, 19:55       Автор: Игорь Мищук
Александра Меркушина / Getty Images
Александра Меркушина / Getty Images

Александра Меркушина завоевала дополнительную квоту для Украины на заключительный девятый этап Кубка мира-2025/26 по биатлону в норвежском Холменколлене.

Женская украинская команда получила возможность выставить еще одну биатлонистку благодаря результатам на недавнем юниорском чемпионе мира. Согласно регламенту, спортсменка с лучшим очковым показателем на юниорском мировом первенстве приносит своей сборной дополнительное место на последнем в сезоне этапе Кубка мира.

Меркушина на ЮЧМ в немецком Арбере одержала победу в масс-старте-60, стала серебряным призером в индивидуальной гонке, а также финишировала четвертой в спринте.

На данный момент женская сборная Украины имеет базовую квоту в пять биатлонисток, однако в спринте в Холменколлене сможет выставить шестерых спортсменок, если Александра Меркушина будет заявлена ​​на соревнования, сообщает Суспільне Спорт.

В максимальном составе украинки смогут выступить на норвежском этапе в спринте. В гонку преследования и масс-старт участницы квалифицируются по итогам спринта и результатам спортсменок в сезоне.

Девятый этап Кубка мира в Холменколлене пройдет с 19 по 22 марта. Ему еще будет предшествовать ближайший этап в эстонском Отепяя (12-15 марта).

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты гонок Кубка мира по биатлону.

